Дело о «липовых» документах: сегодня Владислав Пинаев соберет участников паспортизации

TagilCity.ru выяснил, что отделы, которые в свое время занимались этой работой, в том числе заказом и приемкой документов, практически не сотрудничали друг с другом. Поэтому должной проверки документов произведено не было. Ситуация на самом деле серьезная, ведь на изготовление паспортов было потрачено ни много ни мало – 15 миллионов рублей.