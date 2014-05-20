Дело о «липовых» документах: сегодня Владислав Пинаев соберет участников паспортизации
20 мая 2014, 12:25Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Напомним, не так давно общественникам и представителям Службы заказчика городского хозяйства удалось выяснить, что важные документы – паспорта дорог Нижнего Тагила – нельзя использовать в качестве рабочего документа. Сегодня в Администрации города состоится закрытое совещание под председательством Владислава Пинаева.
Основные претензии, предъявляемые к документам – несоответствие обозначенных технических характеристик дорог нашего города действительности. Так, согласно паспорту, средняя ширина каждой проезжей части в городе – 11,3 метров. Не указаны важные детали – съезды, парковки, колодцы, сети и др.
TagilCity.ru выяснил, что отделы, которые в свое время занимались этой работой, в том числе заказом и приемкой документов, практически не сотрудничали друг с другом. Поэтому должной проверки документов произведено не было. Ситуация на самом деле серьезная, ведь на изготовление паспортов было потрачено ни много ни мало – 15 миллионов рублей.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей