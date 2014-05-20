До Премии «Человек года 2014» в Нижнем Тагиле остались считанные часы

Вы знаете, мы все очень ждем, верим в победу! рассказали в пожарной части ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области». И ровно теми же словами делился своими эмоциями и переживаниями каждый, с кем удалось переговорить.

67 номинантов, 15 из которых получат титул «Человек года» в своих номинациях, и еще один победитель - «Личность года» по результатам народного голосования. Торжественная обстановка, настоящие эмоции - ведь никто не знает, кто победит - все это сменится легким фуршетом, светскими беседами и ярким обсуждением.

Мы уже спокойны. Вчера мы все проверили, все очень хорошо организовано, отдельно хочется отметить персонал дворца. Видно, что они профессионалы, видно, что они с опытом, что они уже не раз организовывали мероприятия различного масштаба. Был забавный момент, когда мы обсуждали наличие ковровой дорожки, по которой пройдут гости. Главный режиссер дворца Инна Ивановна сразу дала понять, что дорожка будет. Дословно цитирую: «К нам когда Президент приезжает, конечно, с ковровой дорожкой встречаем, как без нее». Да, мы в полной боевой готовности, мы уже сами в мыслях о нарядах, о том, какой замечательный вечер у нас впереди.