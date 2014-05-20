Как подготовить конкурентоспособного рабочего? Выясняли в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Обсудить эту актуальную тему собрались руководители кадровых служб предприятий корпорации, главные специалисты Уралвагонзавода и представители предприятий ОПК Свердловской области, учредители и представители Корпоративного университета Уралвагонзавода. В работе конференции также приняли участие представители Полпредства Президента РФ в УрФО, академии РАО, министерства образования Свердловской области и администрации города Нижний Тагил.

В рамках конференции прошли три круглых стола. «Дуальное образование. Опыт Германии. Аспекты дуального образования в России», «Профессиональные стандарты. Создание центров прикладных квалификаций для сертификации рабочих кадров», «Подготовка рабочих кадров в условиях промышленных предприятий. Стратегия развития корпоративного образования». Кроме того, состоялось общее собрание учредителей Ассоциации некоммерческих организаций «Корпоративный университет Уралвагонзавода». Председатель совета учредителей КУ, заместитель генерального директора корпорации по персоналу Светлана Иванилова рассказала о развитии корпоративных образовательных проектов, о создании комплексной программы опережающего обучения, рассчитанной на три года. Также она отметила:

На сегодняшний день Уралвагонзавод находится в условиях жесточайшей нехватки кадров. В 2014 году мы готовы принять от 5 до 14 тысяч трудящихся. Сейчас общее количество руководящего состава, задействованного в обучении – более 300 человек. Инвестиции в персонал в рамках работы с учредителями КУ на 2014 год составят более 15 млн. рублей, до 2015 года – более 35 млн. рублей.

Фотографии пресс-службы УВЗ

Об итогах работы КУ в 2013 году рассказал директор АНО «Корпоративный университет Уралвагонзавода» Сергей Васильев. Среди основных направлений работы – формирование резерва генерального директора. На базе Центра подготовки персонала Уралвагонзавода в Уральском филиале РЭУ имени Г.В. Плеханова на заочном отделении учатся 319 работников предприятия. В магистратуре Уральского института Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ проходит обучение 26 руководителей и специалистов Уралвагонзавода. 17 человек обучается в магистратуре Российского государственного профессионально-педагогического университета. На данный момент 70 студентов обучаются по целевому набору в ОУ, учредителях корпоративного университета – НТИ(ф) УрФУ, МИСиС, НТИ НИЯУ МИФИ, БГТУ. ОмГТУ, УрГУПС и других вуза. Проведено 7 экскурсий для 105 студентов НТИ(ф) УрФУ, две экскурсии для 23 студентов НТГСПА.

68 выпускников школ Нижнего Тагила в 2013 году поступили по целевому набору в вузы КУ по необходимым для корпорации специальностям. Обучение осуществляется за счет средств Федерального бюджета. 32 выпускника в 2014 году на основании постановления Правительства РФ «О государственном плане подготовки научных работников и специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2011-2015 годы» поступят в вузы КУ по заказу корпорации.

Фотографии пресс-службы УВЗ

По программе переподготовки проходят обучение 382 специалиста. В 2013 году и первом квартале 2014 года в структурных подразделениях Уралвагонзавода практику всех видов прошли 778 студентов образовательных учреждений – социальных партнеров корпорации. Пять лучших студентов НТИ (ф) УрФУ целевого направления получили стипендию имени первого главного конструктора Уральского конструкторского бюро вагоностроения Д.Н. Лоренцо. В 2013 году на постоянную работу на Уралвагонзавод было принято 47 человек. Кроме того, в подразделениях Уралвагонзавода прошли стажировку 20 преподавателей ОУ Нижнего Тагила.

В рамках пленарного заседания также прошло подписание соглашения о создании базовой кафедры УрФУ «Машиностроение» в ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Соглашение подписали – заместитель генерального директора по персоналу Светлана Иванилова и первый проректор УрФУ Анатолий Матерн. Кафедра будет иметь практическую ориентированность, по заявлению директора НТИ (ф) УрФУ Владимира Пегашкина. На заводе студенты смогут проходит производственные, преддипломные практики, заниматься преддипломным проектированием, выполнять лабораторные работы, используя богатую учебную базу предприятия.

Исполнительный директор Уралвагонзавода и депутат Законодательного Собрания Свердловской области Владимир Рощупкин провел торжественное награждение лучших выпускников 2014 года – победителей олимпиады по физике, учрежденной Уралвагонзаводом. Ребятам были подарены современные планшетные компьютеры.

Во второй день работы конференции участники занимались оценкой и сертификацией различных категорий граждан, в том числе обучающихся и выпускников образовательных организаций по профессии «Сварщик». Мероприятие прошло на базе Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса – социального партнера Уралвагонзавода.

По итогам работы конференции будут разработаны проекты резолюции и обращения научно-практической конференции в министерства РФ и Свердловской области, к промышленным предприятиям – потребителям рабочих кадров и к образовательным учреждениям, которые выдают ценные рабочие кадры.