Нижний Тагил за единство измерений: всех метрологов с международным праздником

В Нижнем Тагиле на страже точности измерений без малого 80 лет стоит ФБУ «Нижнетагильский ЦСМ». Центр подведомственен федеральному органу исполнительной власти - Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (правопреемнику Госстандарта России) и осуществляет полномочия Агентства в целях реализации государственной политики в сфере стандартизации, обеспечения единства измерений и оценки соответствия.

С поздравительным посланием к тагильчанам обратился директор ФБУ «Нижнетагильский ЦСМ» Юрий Чечик:

По традиции, в этот день директор Международного Бюро мер и весов (МБМВ) и Международного Бюро законодательной метрологии (МБЗМ) обращаются к мировому сообществу с посланиями, в которых отмечают наиболее важные и социально-значимые проблемы года, решение которых требует метрологического обеспечения. В качестве девиза и актуального направления развития мировой метрологической отрасли на 2014 год была предложена тема «Измерения и глобальные энергетические вызовы».

Примечательно, что в России метрологи начали отмечать свой профессиональный праздник только с 2004 года, поэтому День метрологии-2014 можно считать юбилейным. А значит, это отличный повод поздравить всех, кто своим неустанным трудом обеспечивает точность измерений, и пожелать ни на миллиметр не отклоняться от намеченного курса и всегда прислушиваться к самому точному прибору – вашему сердцу!

TagilCity.ru тоже присоединяется к поздравлению и желает тагильчанам неподдельной четкости и ясности во всем!