Недорогой смартфон и аккумулятор – главные летние покупки

Оператор сравнил продажи за три зимних и летних месяца прошлого года в собственной розничной сети. Основными сезонными изменениями стали рост спроса на бюджетные смартфоны (+66%), внешние аккумуляторы (+30%), планшеты (+23%), аксессуары (+18%) и кнопочные телефоны (+12%).

Специфика продаж летом – в популярности различных устройств для отдыха. Свердловчане берут внешние аккумуляторы, чтобы в поездках и на отдыхе оставаться на связи, планшеты для комфортного просмотра фильмов в дороге, а среди аксессуаров на первое место выходят наушники. Наша задача, чтобы при посещении салона каждый смог выбрать необходимое устройство, поэтому заранее пополняем полки офисов необходимым товаром отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.

Летом растет и число посещений интернет-магазина. Специалисты уже готовы обслужить на 15-20% больше обращений и ответить заказчику в течение 15 минут. Большинство товаров по Екатеринбургу будет доставлено в течение суток с момента оформления заказа. Примечательно, что через интернет свердловчане предпочитают покупать планшеты, а вот для выбора смартфонов охотнее отправятся в ближайший салон связи.

Стоимость устройств порадует покупателей и не ударит по семейному бюджету: наушники и внешние аккумуляторы можно выбрать от 490 рублей, при подключении услуг связи смартфоны можно приобрести от 1190 рублей. Выгодным вариантом станет комплект – планшет Oysters T72HM и мощный внешний аккумулятор за 2490 руб.