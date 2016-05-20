Запущено производство колец диаметром 2 метра!!!
20 мая 2016, 10:40ОбществоИлья
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С апреля 2016 года ООО "ПКФ Средний Урал" производит колодезные кольца диаметром до 2м. Всегда в наличии кольца диаметром 0,7, 1,0, 1,5 и 2м, а так же крышки и днища к ним.
С апреля 2016 года ООО "ПКФ Средний Урал" производит колодезные кольца диаметром до 2м. Всегда в наличии кольца диаметром 0,7, 1,0, 1,5 и 2м, а так же крышки и днища к ним.
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