ПАО «Энергомашбанк» выплатит дивиденды

Издание «Новые известия» также сообщает об утверждении в ходе собрания годового отчета, аудитора, бухгалтерской отчетности и распределении доходов по итогам 2018 года. Состоялось утверждение членов совета директоров, куда вошли семь человек: Михаил Локшин, Андрей Ким, Геннадий Ветров, Тамара Мирошниченко, Сергей Смаль, Валерия Артемьева и Алексей Дружинин. Генеральным директором и председателем правления стал Геннадий Ветров.

По результатам 2018 года объем активов ПАО «Энергомашбанк» составил 7,39 миллиардов рублей. Собственные средства равняются 1,243 миллиардам рублей. Объем ссудной задолженности составил 5,657 миллиардов рублей. Средства вкладчиков, не относящиеся к собственности банка, равняются 6,025 миллиардам рублей. Половина из них приходится на вклады физлиц и ИП.

Кроме того, ранее проведенная проверка специалистами Центробанка показала, что нарушений в деятельности ПАО «Энергомашбанк» нет.