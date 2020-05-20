Екатеринбуржец подозревается в избиении жены за покупку масла на кредитные деньги
Вчера, 23:10ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге в отношении местного жителя возбудили уголовное дело за угрозу убийством. Он напал на гражданскую жену за купленное ей масло, пишет ОТР.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказала адвокат женщины, пара осталась без доходов в период самоизоляции. Женщина взяла кредит в банке, чтобы покупать продукты. По ее словам, 19 апреля ее сожитель, увидев, что она купила масло, начал ее избивать.
Мы оба без работы, каждая копейка была на счету, и я старалась экономить. Поэтому купила масло не за 100 рублей, понимая, что будет скандал, а за 29 рублей, рассказала екатеринбурженка.
Ей удалось убежать из квартиры и закрыть мужчину на замок изнутри. Она вызвала полицейских. Сейчас в рамках расследования проводится судебно-медицинская экспертиза. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».
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