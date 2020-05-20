Екатеринбуржец подозревается в избиении жены за покупку масла на кредитные деньги

Как рассказала адвокат женщины, пара осталась без доходов в период самоизоляции. Женщина взяла кредит в банке, чтобы покупать продукты. По ее словам, 19 апреля ее сожитель, увидев, что она купила масло, начал ее избивать.

Мы оба без работы, каждая копейка была на счету, и я старалась экономить. Поэтому купила масло не за 100 рублей, понимая, что будет скандал, а за 29 рублей, рассказала екатеринбурженка.