«Любил жизнь, любил людей». В Нижнем Тагиле установят мемориальную доску Герою СССР

Администрация Нижнего Тагила возложила ответственность по изготовлению, установке и содержанию мемориальной доски на НКО «Адвокатская палата Свердловской области». Согласно постановлению мэрии, доска будет располагаться на фасаде здания многоквартирного жилого дома по адресу проспект Ленина, 28 со следующим текстом:

В адвокатуре Нижнего Тагила в период с 1965 по 1993 годы работал Герой Советского Союза, заслуженный юрист Российской Федерации Селезнев Анатолий Петрович. Он любил жизнь, любил людей. Жил по совести и ушел, выполняя профессиональный долг.