«Любил жизнь, любил людей». В Нижнем Тагиле установят мемориальную доску Герою СССР
Сегодня, 10:36ОбществоФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле установят мемориальную доску Герою Советского Союза, заслуженному юристу Российской Федерации Селезневу Анатолию Петровичу.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Администрация Нижнего Тагила возложила ответственность по изготовлению, установке и содержанию мемориальной доски на НКО «Адвокатская палата Свердловской области». Согласно постановлению мэрии, доска будет располагаться на фасаде здания многоквартирного жилого дома по адресу проспект Ленина, 28 со следующим текстом:
В адвокатуре Нижнего Тагила в период с 1965 по 1993 годы работал Герой Советского Союза, заслуженный юрист Российской Федерации Селезнев Анатолий Петрович. Он любил жизнь, любил людей. Жил по совести и ушел, выполняя профессиональный долг.
Контролировать выполнение постановления Управление архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Тагила.
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