Росэксимбанк возглавит экс-замминистра экономразвития Талыбов

Азер Талыбов работал в Минэкономразвития РФ на разных должностях, пока не был назначен заместителем министра, пишет mkset.ru . Знания и опыт федерального чиновника помогут ему на посту главы Росэксимбанка поддержать развитие российского несырьевого экспорта, считают эксперты.

Отмечается, что Росэксимбанк открывает российским экспортерам доступ к финансовым ресурсам и помогает им повысить конкурентоспособность на зарубежных рынках. В 2019 году РЭЦ оказал финансовую и другую поддержку более 11 тысячам компаний, из которых 80% — представители МСП. Они занимаются поставками игрушек, косметики, продовольствия и цифровых решений для бизнеса. Крупные же предприятия выпускают на зарубежные рынки тяжелую сельхозтехнику, самолеты и грузовой автотранспорт.