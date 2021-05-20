Онлайн-трансляцию первого дня марафона «Новое знание» просмотрели более 5 млн раз

Онлайн-трансляцию первого дня марафона «Новое знание» просмотрели более 5 млн раз
Онлайн-трансляцию первого дня марафона «Новое знание» просмотрели более 5 млн раз
Сегодня, 22:59ОбществоФото: marathon.znanierussia.ru
Интернет-трансляцию стартовавшего сегодня марафона «Новое Знание» в течение первого дня уже посмотрели более пяти миллионов пользователей. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы организаторов мероприятия.

Как пишет tass.ru, в ходе состоявшихся сегодня событий перед зрителями уже выступили публичные лица, которые известны не только в нашей стране, но и за рубежом: первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Фурсенко, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой, популярные телевизионные ведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, президент научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, режиссер Тимур Бекмамбетов.

Марафон «Новое Знание» будет проходить в течение трех дней в крупных городах нашей страны: Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука, индустрия и промышленность, IT-отрасль. В программе марафона запланировано свыше сотни интервью, выступлений, семинаров, мастер-классов, презентаций и открытых дискуссий.

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