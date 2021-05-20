Пермская ЦБК помогла ХК «Молот-Прикамье» войти в сезон без долгов

Пермская ЦБК помогла ХК «Молот-Прикамье» войти в сезон без долгов
Пермская ЦБК помогла ХК «Молот-Прикамье» войти в сезон без долгов
Сегодня, 15:13ОбществоФото: фрагмент видео
В преддверии нового сезона в ХК «Молот-Прикамье» заявили, что клуб расплатился с имеющимися долгами, которые образовались в результате пандемии, когда в целях соблюдения режима самоизоляции были отменены практически все игры, а редкие матчи посетило минимальное число болельщиков.

Руководство клуба не скрывает, что за финансовой помощью пришлось обращаться, пишет properm.ru. На просьбу хоккеистов откликнулись депутат Заксобрания Пермского края Александр Бойченко и группа предприятий «ПЦБК». В ходе переговоров было заключено соглашение, по которому теперь игроки «Молота-Прикамье» будут тренировать детей в Голованово.

Бойченко отметил, что Заксобрание и краевое правительство заинтересованы в том, чтобы местный футбольный клуб ощущал стабильность, а для этого необходимо прежде всего крепкое финансирование.

При этом перед клубом стоит амбициозная задача — прорваться в Континентальную хоккейную лигу в ближайшее время. Это прозвучало в ходе совещания в УДС «Молот», участниками которого стали сами представители ХК, а также депутаты Заксобрания и члены краевой администрации.

Также в ходе встречи много говорили о перспективах развития хоккея в регионе. Так, краевой министр спорта Татьяна Чеснокова заявила, что в рамках госпрограммы «Спортивное Прикамье» каждый муниципалитет ежегодно будет организовывать строительство 12 хоккейных площадок: «Единый стандарт таков - освещение, раздевалки с отоплением, крепкое ледовое покрытие». Начинающие хоккеисты должны ориентироваться на звезд местного ХК.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уже поставил перед правительством задачу активного развития спорта. «Один из наших приоритетов — хоккей, поскольку регион холодный, снежный. От нас требуется создавать условия, инфраструктуру, тренерскому составу - выявлять талантливых ребят, чтобы «Молот» пополнялся перспективными спортсменами из Перми и края», - отметил Александр Смертин, глава администрации губернатора.

Генеральный директор ХК «Молот-Прикамье» Александр Гулявцев отметил стабильное финансовое положение клуба и рассказал о его перспективах. В предстоящем сезоне клуб ожидает ребрендинг, и команда сменит название на «Молот».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы