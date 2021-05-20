Пермская ЦБК помогла ХК «Молот-Прикамье» войти в сезон без долгов

В преддверии нового сезона в ХК «Молот-Прикамье» заявили, что клуб расплатился с имеющимися долгами, которые образовались в результате пандемии, когда в целях соблюдения режима самоизоляции были отменены практически все игры, а редкие матчи посетило минимальное число болельщиков.

Руководство клуба не скрывает, что за финансовой помощью пришлось обращаться, пишет properm.ru. На просьбу хоккеистов откликнулись депутат Заксобрания Пермского края Александр Бойченко и группа предприятий «ПЦБК». В ходе переговоров было заключено соглашение, по которому теперь игроки «Молота-Прикамье» будут тренировать детей в Голованово. Бойченко отметил, что Заксобрание и краевое правительство заинтересованы в том, чтобы местный футбольный клуб ощущал стабильность, а для этого необходимо прежде всего крепкое финансирование. При этом перед клубом стоит амбициозная задача — прорваться в Континентальную хоккейную лигу в ближайшее время. Это прозвучало в ходе совещания в УДС «Молот», участниками которого стали сами представители ХК, а также депутаты Заксобрания и члены краевой администрации. Также в ходе встречи много говорили о перспективах развития хоккея в регионе. Так, краевой министр спорта Татьяна Чеснокова заявила, что в рамках госпрограммы «Спортивное Прикамье» каждый муниципалитет ежегодно будет организовывать строительство 12 хоккейных площадок: «Единый стандарт таков - освещение, раздевалки с отоплением, крепкое ледовое покрытие». Начинающие хоккеисты должны ориентироваться на звезд местного ХК. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уже поставил перед правительством задачу активного развития спорта. «Один из наших приоритетов — хоккей, поскольку регион холодный, снежный. От нас требуется создавать условия, инфраструктуру, тренерскому составу - выявлять талантливых ребят, чтобы «Молот» пополнялся перспективными спортсменами из Перми и края», - отметил Александр Смертин, глава администрации губернатора. Генеральный директор ХК «Молот-Прикамье» Александр Гулявцев отметил стабильное финансовое положение клуба и рассказал о его перспективах. В предстоящем сезоне клуб ожидает ребрендинг, и команда сменит название на «Молот».

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