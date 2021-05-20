За отказ выдавать удостоверение многодетной семьи засудил чиновников екатеринбуржец

Многодетный отец — юрист засудил чиновников за отказ выдавать ему удостоверение многодетной семьи. Родителю пришлось снимать видео, где дети подтверждают, что он их отец.

Житель Екатеринбурга смог выиграть суд у управления социальной политики, где ему отказывались выдать удостоверение многодетной семьи, не поверив, что он участвует в жизни детей. По словам многодетного отца, сотрудники соцполитики навещали квартиру семьи, когда жена и трое детей отдыхали в Сочи. В своих документах они в итоге написали, что в квартире никого нет. Мужчина уточнил, что семья действительно временно перебралась в Краснодарский край на период пандемии. Его супруга получила удостоверение многодетной семьи и вместе с ним некоторые льготы. Такое же право по закону имеет и второй родитель. В качестве доказательств того, что мужчина участвует в жизни семьи и собственных детей, по приезду в Сочи он снял видео общения с детьми. Оно было представлено на заседании в Свердловском областном суде. После отказа Дамир Садритдинов, пока находился в Сочи, записал видео из квартиры, где он общается с детьми. Этот ролик юрист предоставил в качестве доказательства областному суду, который в итоге встал на его сторону. Областной суд посмотрел видеозапись, где я хожу по квартире и снимаю детей, что они живут со мной. Я говорю: «Привет, Настя», она отвечает: «Привет, папа». Это дикость и абсурд, но пришлось сделать эти все вещи, рассказал многодетный отец Е1. Напомним, жителю Екатеринбурга под угрозой лишения родительских прав пришлось отдать сына в приют. Родителей 8-летнего мальчика ограничили в родительских правах в 2019 году из-за заявления тещи о побоях. Уральцу под угрозой лишения родительских прав пришлось отдать сына в приют

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