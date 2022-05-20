Жители Нижнего Тагила освобождены от предоставления ряда документов на субсидии

Жители Нижнего Тагила освобождены от предоставления ряда документов на субсидии
Жители Нижнего Тагила освобождены от предоставления ряда документов на субсидии
Сегодня, 14:40ОбществоФото: pixabay.com
В Нижнем Тагиле жителям для оформления документов по субсидиям и пособиям теперь нужно собирать меньше справок.

Жители Нижнего Тагила освобождаются от предоставления справок о зарплате, в том числе при получении пособий, страховых пособий и по безработице, а также при обращении за получением субсидии на оплату коммунальных услуг на территории города. Постановление размещено на сайте городской администрации.

Речь идет о постановлении от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в которое были внесены изменения.

Отныне граждане, обратившихся за получением субсидии на оплату ЖКХ освобождаются от предоставления следующих документов:

  • документ, подтверждающий рабочий доход человека;
  • документ, подтверждающий доход гражданина в виде пособий;
  • документ, подтверждающий доход гражданина в виде пособий, получаемых через Территориальный отраслевой исполнительный орган госвласти;
  • документ, подтверждающий доход гражданина в виде страховых выплат;
  • документ, подтверждающий доход гражданина в виде пособий и выплат, получаемых через центр занятости.

Сюжеты:
Нижний Тагил
жкхпостановление#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы