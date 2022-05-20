Жители Нижнего Тагила освобождены от предоставления ряда документов на субсидии

Жители Нижнего Тагила освобождаются от предоставления справок о зарплате, в том числе при получении пособий, страховых пособий и по безработице, а также при обращении за получением субсидии на оплату коммунальных услуг на территории города. Постановление размещено на сайте городской администрации.
Речь идет о постановлении от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в которое были внесены изменения.
Отныне граждане, обратившихся за получением субсидии на оплату ЖКХ освобождаются от предоставления следующих документов: