Aston Martin расскретил новый 573-сильный суперкар

Масса заднеприводного суперкара — 1739 килограммов, на 55 килограммов легче DBS. Распределение массы по осям — 50 на 50. «В базе» суперкар будет исключительно двухместным, однако за доплату в автомобиль установят задний ряд кресел с двумя дополнительными посадочными местами. По словам представителей «Астона», передняя панель модели по сравнению с DBS была отодвинута вперед на 20 миллиметров, а у пассажиров появилось чуть больше свободного пространства. Место для ног увеличилось на 37 миллиметров, ширина салона на уровне плеч пассажиров возросла на 25 миллиметров, на уровне локтей — на 87 миллиметров, а на уровне колен — на 50 миллиметров. Объем багажного отсека стал больше на 60 процентов — 368 литров. В конструкции Aston Martin Vanquish используется новое шасси VH, созданное из алюминия и углепластика, а также кузовные панели из алюминия, магния и карбона. Передняя подвеска стала легче на 13 процентов, чем у DBS, а жесткость кузова на кручение возросла более чем на 25 процентов. Как сообщалось ранее, купе будет оснащаться двенадцатицилиндровым шестилитровым двигателем мощностью 573 лошадиные силы (620 Нм), который теперь установлен в моторном отсеке на 19 миллиметров ниже. Трансмиссия — шестиступенчатый «автомат» Touchtronic 2. Первую «сотню» Vanquish набирает за 4,1 секунды (на две десятых быстрее DBS). Максимальная скорость — 295 километров в час. Кроме того, суперкар получит адаптивную подвеску с тремя режимами работы, карбон-керамические тормозные механизмы Brembo, систему Launch Control для быстрого старта с места, 20-дюймовые колесные диски с покрышками Pirelli P Zero размерности 255/35 спереди и 305/30 сзади. У дилеров новинка появится ближе к концу текущего года. В Великобритании цены на Vanquish будут начинаться от 189 тысяч 995 фунтов стерлингов.