Bentley сделала «заряженный» Continental мощнее и быстрее

Это на 25 лошадиных сил и 50 Нм больше, чем у дорестайлингового Continental GT Speed. Кроме того, шестиступенчатую трансмиссию заменили на восьмидиапазонный «автомат» ZF, который помог слегка улучшить топливную экономичность и снизить уровень выбросов CO2 на 12 процентов. С нуля до 96 километров в час «заряженная» двухдверка ускоряется за четыре секунды - на три десятых секунды быстрее предшественника. Максимальная скорость — 330 километров в час. У купе осталась система полного привода с центральным дифференциалом Torsen, подвеска стала чуть жестче, а пневматика была модернизирована. Изменилась ли масса купе пока не известно. Предыдущий вариант модели был примерно на 35 килограммов легче обычного Continental GT с W12. Внешне обновленный Continental GT Speed от дорестайлинговой версии отличается минимально: изменилось оформление решетки радиатора, воздухозаборники в переднем бампере и патрубки выпускной системы. Колесные диски — 21-дюймовые с покрышками Pirelli P Zero размерности 275/35. Продажи новинки в Европе начнутся в октябре.