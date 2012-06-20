Еще один пляж в Нижнем Тагиле разрешен к эксплуатации
20 июня 2012, 17:16ОбществоЕвгения
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Государственная инспекция по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области дала разрешение на открытие еще трех пляжей в регионе. Один из них находится в окрестностях Нижнего Тагила - это пляж санатория-профилактория «Руш».
Напомним, неделей ранее тагильчанам разрешили отдыхать на пляжесанатория «Леневка», который был также принят к эксплуатацииспасателями.
Всего в регионе на сегодняшний день сотрудниками ГИМС разрешены к эксплуатации и безопасны для отдыха граждан 15 пляжей.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей