Еще один пляж в Нижнем Тагиле разрешен к эксплуатации

Напомним, неделей ранее тагильчанам разрешили отдыхать на пляжесанатория «Леневка», который был также принят к эксплуатацииспасателями.

Всего в регионе на сегодняшний день сотрудниками ГИМС разрешены к эксплуатации и безопасны для отдыха граждан 15 пляжей.