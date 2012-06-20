Госдума отменяет ТО для машин, проходящих осмотр в сертифицированных автосервисах

«Комитет рекомендовал принять во втором чтении этот законопроект, – заявил Москвичев. – Я думаю, что он будет рассмотрен в первых числах июля». Он отметил, что ко второму чтению парламентарии внесли в документ ряд очень значимых поправок, в том числе отменяющих ТО для добросовестных автовладельцев, которые и так ежегодно проходят техосмотр у официального дилера и делают соответствующие отметки в своих сервисных книжках. «Мы разрешили этим дилерам проводить техосмотр, – сказал глава комитета. – При этом они обязаны аккредитоваться, и когда хозяин автомобиля проходит ТО, он будет вправе получить талон техосмотра или диагностическую карту, которая приравнивается к ТО». Кроме того, Москвичев сообщил, что комитет одобрил поправку об отмене наличия 6-месячного талона ТО для покупки полиса ОСАГО. Согласно действующему законодательству, автовладелец при заключении договора об обязательном страховании автогражданской ответственности должен предоставить страховой компании действующий не менее шести месяцев талон технического осмотра. Еще одна поправка дает собственнику автомобиля возможность заключения договора ОСАГО без предъявления талона техосмотра на срок следования к месту проведения ТО или регистрации транспортного средства – до 20 дней, увеличив таким образом этот временной интервал еще на пять дней по сравнению с положением, принятым Госдумой в первом чтении. «Мы еще раз посмотрели внимательно и приняли решение, что за 15 дней собственник может и не успеть оформить все необходимые документы и установили срок в 20 дней, – отметил парламентарий. – Одним словом, мы упростили прохождение техосмотра. Думаю, что после этого граждане России скажут спасибо».