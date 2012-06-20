Госдума отменяет ТО для машин, проходящих осмотр в сертифицированных автосервисах
Поправки в закон о техосмотре, принятые Госдумой в первом чтении, освобождают от него владельцев транспортных средств, которые регулярно проходят плановый осмотр в сертифицированных автоцентрах, сообщил РИА «Новости» глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев. Напомним, что законопроект, принятый в первом чтении 25 апреля, предусматривает, в частности, возможность заключения договора ОСАГО без предъявления талона техосмотра на срок следования к месту проведения ТО или регистрации. Документ, который был внесен на рассмотрение палаты главой комитета по финансовому рынку Наталией Бурыкиной и ее первым заместителем Владиславом Резником, также предлагает исключить необходимость проведения техосмотра для транспортных средств, не подлежащих регистрации в РФ, и расширяет полномочия РСА по контролю деятельности операторов технического осмотра.
«Комитет рекомендовал принять во втором чтении этот законопроект, – заявил Москвичев. – Я думаю, что он будет рассмотрен в первых числах июля». Он отметил, что ко второму чтению парламентарии внесли в документ ряд очень значимых поправок, в том числе отменяющих ТО для добросовестных автовладельцев, которые и так ежегодно проходят техосмотр у официального дилера и делают соответствующие отметки в своих сервисных книжках. «Мы разрешили этим дилерам проводить техосмотр, – сказал глава комитета. – При этом они обязаны аккредитоваться, и когда хозяин автомобиля проходит ТО, он будет вправе получить талон техосмотра или диагностическую карту, которая приравнивается к ТО». Кроме того, Москвичев сообщил, что комитет одобрил поправку об отмене наличия 6-месячного талона ТО для покупки полиса ОСАГО. Согласно действующему законодательству, автовладелец при заключении договора об обязательном страховании автогражданской ответственности должен предоставить страховой компании действующий не менее шести месяцев талон технического осмотра. Еще одна поправка дает собственнику автомобиля возможность заключения договора ОСАГО без предъявления талона техосмотра на срок следования к месту проведения ТО или регистрации транспортного средства – до 20 дней, увеличив таким образом этот временной интервал еще на пять дней по сравнению с положением, принятым Госдумой в первом чтении. «Мы еще раз посмотрели внимательно и приняли решение, что за 15 дней собственник может и не успеть оформить все необходимые документы и установили срок в 20 дней, – отметил парламентарий. – Одним словом, мы упростили прохождение техосмотра. Думаю, что после этого граждане России скажут спасибо».
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