В середине июля перекроют для ремонта ж/д переезд на Фрунзе в сторону Рогожино. Возможно, на две недели

Все бы хорошо, но на время ремонта переезд придется закрыть,и это произойдет уже 15 июля. Работы на участке предстоят огромные, в два-тридня управиться будет невозможно. Максимальным сроком для проведения ремонтаустановили 15 дней, однако Валентина Исаева дала указания закончить его непозже, чем через неделю после начала.