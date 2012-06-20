В середине июля перекроют для ремонта ж/д переезд на Фрунзе в сторону Рогожино. Возможно, на две недели
Сегодня состоялось совещание в Администрации города, где обсуждались вопросы текущих и запланированных ремонтов дорог. На повестке дня встала проблема железнодорожного переезда на Фрунзе. Как рассказал организатор ОД «Тагил без ям», на сегодняшний день запланировано уложить резиновое покрытие между рельсами, что облегчит движение машин на этом участке. Также планируется добавить еще одну полосу движения.
Все бы хорошо, но на время ремонта переезд придется закрыть,и это произойдет уже 15 июля. Работы на участке предстоят огромные, в два-тридня управиться будет невозможно. Максимальным сроком для проведения ремонтаустановили 15 дней, однако Валентина Исаева дала указания закончить его непозже, чем через неделю после начала.
Тагильчан в прямом смысле слова пугает предстоящаяперспектива, потому что очень сложно представить себе возможные пути объездов.Проблему разработки путей объезда поручено решить ОГИБДД в Нижнем Тагиле иВГОК, как одному из владельцев переезда. Кстати, до сих пор ведутся переговорысо вторым владельцем переезда ООО «Интератлантик», который отказываетсявыделять средства на ремонт. Таким образом, вопрос финансирования, как всегда,стоит остро.
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