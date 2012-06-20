«Вышибалы» денег в банках вскоре могут прекратить свою деятельность
Проект постановления пленума Верховного суда РФ запрещает передавать взыскание «плохих» долгов граждан организациям, не имеющим банковских лицензий. Если документ будет одобрен, коллекторы не смогут работать до принятия специального отраслевого закона.
Эксперты отмечают, что сегодня в России действуют сотни коллекторских агентств, но определения «коллекторская деятельность» в законодательстве до сих пор нет.
Таким образом эти организации работают вне правового поля и зачастую нарушают права граждан. Принятие отраслевого закона назрело уже давно заявил заместитель генерального директора ИФК «Уником Партнер» Дмитрий Земеров.
Методы работы коллекторов зачастую приводят в ужас российскую общественность. В середине июня 2012 года на всю страну прогремела история 45-летнего жителя Нижнего Тагила Торуна Катояна, который на 2 месяца задержал выплаты по двум кредитам, взятым в банке «Русский стандарт».
По словам адвоката Ивана Кадочникова, такой телефонный террор подходит лишь под статью «Мелкое хулиганство».
Как правило, банк по договору передает долг коллекторскому агентству. С этого момента банкиров уже не волнует, какими методами с неплательщика взыщут средства... Что мы имеем в данной ситуации? Кто-то по телефону говорил какие-то гадости. Причем прямых угроз убийством не было. Значит максимум - это мелкое хулиганство, совершенное, подчеркну, неустановленным лицом, - цитирует юриста «Комсомольская правда».
Подобные случаи не единичны, поэтому вопрос защиты россиян действительно актуален, тем более, что должников, оказавшихся в трудной ситуации, в стране предостаточно. По данным Центробанка, на начало июня 2012 года просроченная задолженность физических лиц по банковским кредитам в России составила 309,6 миллиарда рублей, увеличившись с января на 6,6%.
Суммы немаленькие, но в любом случае взыскание долгов должно проводиться в рамках правового поля. Пока не будет введен закон о коллекторской деятельности, возвратом долгов должны заниматься сами банки, и они вполне в состоянии справиться с этой обязанностью отмечает Д.Земеров.