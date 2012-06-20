«Вышибалы» денег в банках вскоре могут прекратить свою деятельность

Эксперты отмечают, что сегодня в России действуют сотни коллекторских агентств, но определения «коллекторская деятельность» в законодательстве до сих пор нет.

Таким образом эти организации работают вне правового поля и зачастую нарушают права граждан. Принятие отраслевого закона назрело уже давно заявил заместитель генерального директора ИФК «Уником Партнер» Дмитрий Земеров.

Методы работы коллекторов зачастую приводят в ужас российскую общественность. В середине июня 2012 года на всю страну прогремела история 45-летнего жителя Нижнего Тагила Торуна Катояна, который на 2 месяца задержал выплаты по двум кредитам, взятым в банке «Русский стандарт».

По словам адвоката Ивана Кадочникова, такой телефонный террор подходит лишь под статью «Мелкое хулиганство».

Как правило, банк по договору передает долг коллекторскому агентству. С этого момента банкиров уже не волнует, какими методами с неплательщика взыщут средства... Что мы имеем в данной ситуации? Кто-то по телефону говорил какие-то гадости. Причем прямых угроз убийством не было. Значит максимум - это мелкое хулиганство, совершенное, подчеркну, неустановленным лицом, - цитирует юриста «Комсомольская правда».

Подобные случаи не единичны, поэтому вопрос защиты россиян действительно актуален, тем более, что должников, оказавшихся в трудной ситуации, в стране предостаточно. По данным Центробанка, на начало июня 2012 года просроченная задолженность физических лиц по банковским кредитам в России составила 309,6 миллиарда рублей, увеличившись с января на 6,6%.