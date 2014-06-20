Импортный облицовочный кирпич от компании Славдом

Только качественный облицовочный кирпич может украсить стены и скрыть все недостатки и грубость строительного материала. Этот кирпич имеет красивую лицевую сторону, фактуру и цвет которой можно выбрать из широкого ассортимента. Он отлично защищает внутреннюю часть стен от разрушения из-за воздействия негативных факторов. Это позволяет значительно увеличить срок службы стен дома и сэкономить на ремонте.

Компания Славдом предлагает на российском строительном рынке лучший европейский облицовочный кирпич.К услугам заказчиков предложена керамическая и клинкерная облицовка.Обе разновидности этой отделки стен делаются из глины.Отличие состоит в том, что клинкерный кирпич обжигают при температуре не менее 1200 градусов.За счет чего он становится значительно прочнее, чем обычная керамика.Эту технологию разработали меньше двух веков назад в Европе.Сейчас европейскими лидерами в производстве клинкерного кирпича являются компании:Terca, CRH, Roben,Feldhaus Klinker, ABC, Hagemeister, Mora, Janinhoff.Эти бренды представлены в шоу-руме компании Славдом.