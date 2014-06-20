Проблемы у этого дома были еще до пожара. Собрание жильцов на Мира 45 в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Житель дома №45 Евгений, чья квартира находится на втором этаже (всего в доме их три) рассказывает о состоянии дома на сегодняшний день:

Крыша пока сделали, насчет ремонта квартир ничего неизвестно. Причина пожара до сих пор не установлена. Следователь в пожарной части сказал мне – «Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц». Говорят, что «варили» крышу гудроном, видимо, случился пожар. Ремонтники даже ходили к соседям за водой, но потушить не удалось – сбежали. На втором этаже у меня все было затоплено. С натяжных потолков воду выкачали, но, кажется, всё надо снимать и сушить, а потом менять. Может все просто-напросто упасть. Я спрашиваю Администрацию районную, где мне сейчас жить, если бы дачи не было? Они нам предложили на Солнечной, 14, но, не хочу никого обидеть, я знаю, кто там живет поделился Евгений с TagilCity.ru.

Жительница третьего этажа рассказала TagilCity.ru, что в квартире все осыпается. Неизвестно, что под гипсокартонными плитами, кое-какие отпали – под ними балки видны. «Нужно заказывать демонтаж. Дела плохи».

Еще одна серьезная проблема – с электричеством. Жильцы попросту не включают свет в квартирах, потому что, как рассказал Евгений, после одной попытки на его кухне заискрило. Многие жильцы здесь не живут – благо у большинства есть дачи.

На вчерашнем собрании жильцов приехали представители районной администрации под руководством Геннадия Мальцева, директор управляющей компании «Управление», начальник управления ЖКХ в Нижнем Тагиле Егор Копысов и другие.

Маруков Дмитрий Валерьевич, директор управляющей организации, объяснял жителям, что в скором времени в доме будет произведен текущий ремонт для того, чтобы люди смогли проживать в своих квартирах. Начнут с верхних этажей, затем спустятся ниже. Параллельно будет производиться ремонт крыши, который в настоящее время приостановлен из-за дождей. До конца месяца отремонтируют водосточные трубы.

На доме красуется табличка «Дом горсовета», здание было построено в 1941 году. С тех пор капитальный ремонт не производился. Чиновники рассказали, что данный дом уже был включен в федеральную программу капремонта на 2015 год. До начала ремонта будут производиться всевозможные экспертизы и исследования состояния дома, по которым и будет составлена смета.

Но жильцам, да и другим жителям города, казалось бы, не нужны никакие экспертизы, чтобы вынести свой вердикт о состоянии дома. Для этого достаточно на него только посмотреть. Крошатся и падают кирпичи уже не только на улицу, но и в квартиру, отваливается штукатурка, и так было еще до пожара. Жильцы говорят, что боятся, что в их квартиры может обвалиться крыша.

Вот что пишут пользователи TagilCity.ru:

Может быть? Хоть после такого пожара этот дом приведут в порядок! Дом в центре города, на главной улице – а-то смотреть невозможно, как сарай весь обшарпанный!

Тем не менее, жильцам дали надежду. В завершение часовой встречи Геннадий Геннадьевич Мальцев обратился к жителям:

Наша первая задача – создать условия для вас, чтобы вы в самое ближайшее время вы смогли нормально жить. Второе – проведение обследования, чтобы мы понимали, что здесь делать в рамках капитального ремонта в 2015 году. Я понимаю вашу тревогу и озабоченность, но поверьте, мы ситуацию не отпускаем из своего внимания. Через недели две соберемся и посмотрим, как продвигаются дела.