Тагильчане: «Мы будем терпеть ремонты ради хороших дорог» (ФОТО)

Обычно большое количество автомобилей в городе даже из-за незначительного ремонта или аварии становится участниками протяженных пробок.

Хотя недавнее закрытие улицы Карла Маркса проблем не вызвало. Впереди ремонт улицы Носова, Ломоносова, Серова и многих других. Все потому, что дорожники совместно с ГИБДД и администрацией продумывают наилучшие возможные пути закрытия участков дорог.

Подрядчики делают все возможное, чтобы везде успеть и чтобы тагильчане как можно меньший период времени стояли в пробках. Так, «Тагилдорстрой», например, работает круглосуточно. Совсем недавно подрядчики трудились на улице Краснознаменная, встречая рассвет, пока добрая половина города спала.

Схожая ситуация происходит и с водоснабжением, когда в начале сезона происходит опрессовка. Тагильчане по несколько дней вынужденно сидят без воды, что также не совсем удобно.

Городской портал TagilCity.ru сегодня провел небольшой опрос на тему актуальных недовольств и отношением тагильчан к ним. Так, пользователи приняли активное участие в голосовании. Получились следующие ответы, которые доказывают, что тагильчане - терпеливый народ.