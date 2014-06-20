Тагильчане: «Мы будем терпеть ремонты ради хороших дорог» (ФОТО)
Революционная деятельность Нижнего Тагила по отношению к дорогам, как показала практика прошлого года, доставила тагильчанам немало реальных хлопот. Это отметил однажды и сам мэр, сказав: «Надо отдать должное терпению горожан». Однако в этом году запланированных ремонтов не меньше, так что нам, тагильчане, придется вновь терпеть.
Обычно большое количество автомобилей в городе даже из-за незначительного ремонта или аварии становится участниками протяженных пробок.
Хотя недавнее закрытие улицы Карла Маркса проблем не вызвало. Впереди ремонт улицы Носова, Ломоносова, Серова и многих других. Все потому, что дорожники совместно с ГИБДД и администрацией продумывают наилучшие возможные пути закрытия участков дорог.
Подрядчики делают все возможное, чтобы везде успеть и чтобы тагильчане как можно меньший период времени стояли в пробках. Так, «Тагилдорстрой», например, работает круглосуточно. Совсем недавно подрядчики трудились на улице Краснознаменная, встречая рассвет, пока добрая половина города спала.
Схожая ситуация происходит и с водоснабжением, когда в начале сезона происходит опрессовка. Тагильчане по несколько дней вынужденно сидят без воды, что также не совсем удобно.
Городской портал TagilCity.ru сегодня провел небольшой опрос на тему актуальных недовольств и отношением тагильчан к ним. Так, пользователи приняли активное участие в голосовании. Получились следующие ответы, которые доказывают, что тагильчане - терпеливый народ.
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