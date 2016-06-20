Гравировка на ножах

Существует несколько способов нанесения рисунков на поверхность из металла, дерева, кожи:

С помощью лазерного оборудования – этот способ сочетает в себе низкую стоимость, высокое качество и точность выполнения. С помощью фрезерного станка. Ручной способ. Химическое травление.

Самый быстрый и безопасный способ – это лазерная обработка поверхности. Позволяет за 10–20 минут перенести на выпуклую, вогнутую поверхность рисунок любой сложности без искажений и неточностей. При этом изображение всегда получается четким, читабельным, аккуратным.

Ручной способ отличается высокой стоимостью и трудоемкостью процесса, который занимает по времени от 2 до 5 дней и более в зависимости от сложности. Мастера этой методики – сегодня большая редкость, поэтому их услуги востребованы лишь у ограниченного круга людей.

Возможности лазерной гравировки

Получить в подарок уникальную саблю или настоящий охотничий нож не откажется ни один мужчина. Сегодня холодное оружие используют чаще как украшение коллекции. Поэтому даже обычный нож, эффектно оформленный узорами, может стать самым красивым экспонатом среди множества других. Современное оборудование на основе IT-технологий позволяет переносить на металл любые фантазии дизайнера, оформленные в компьютерном формате. Достаточно принести выбранный макет в файле CDR и визуально «примерить» на лезвие или рукоять.

Основные преимущества лазерной гравировки на ножах

безошибочное и точное нанесение изображений;

пожизненная гарантия на фотографии, рисунки и надписи;

высокая скорость обработки;

высокая степень детализации;

эстетичный вид.

Столовые сервировочные ножи, несомненно, привлекут внимание отдыхающих посетителей и повысят престиж ресторана. Выгравированные на рукоятках вензеля, логотипы и добрые пожелания послужат скрытой рекламой любому бару или кафе.