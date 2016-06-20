Новый уровень: G-DRIVE RACING на подиуме гонки “24 ЧАСА ЛЕ-МАНА»

Во Франции в воскресенье завершилась легендарная гонка «24 часа Ле-Мана», где российская команда G-Drive Racing, выступающая в гонках на выносливость при поддержке премиального топлива G-Drive «Газпром нефти», завоевала второе место.

Пилоты экипажа болида #26, Роман Русинов, Рене Раст и Уилл Стивенс, стали серебряными призерами знаменитого марафона, 84-го по счету. Их напарники, представляющие болид #38, Саймон Долан, Гидо ван дер Гарде и Джейк Деннис, должны были финишировать следом, однако выбыли из борьбы из-за аварии с машиной категории GT в 10 утра в воскресенье.

В преддверии гонки россияне завоевали свою первую за время участия в суточном марафоне поул-позицию в Ле-Мане. Экипаж Русинова получил удачное место на стартовой решетке, где в этом году было представлено рекордное число участников, 60. В категории LMP2, где выступает G-Drive Racing, конкуренция была наиболее высокой – на победу претендовали сразу 23 прототипа.

Дождевой старт гонки в субботу и первый час за машиной безопасности спутали карты всем без исключения командам, и экипажи один за другим «жонглировали» шинами - дождевыми, промежуточными и сликами. Наконец трек подсох и началась настоящая борьба, то, ради чего в Ле-Ман ежегодно стекаются более 350 000 зрителей со всего мира.

Ночные смены оба экипажа G-Drive Racing провели без инцидентов и аварий, что позволяло рассчитывать на прекрасный результат на финише. Однако, как принято считать, многое решается уже в последние часы гонки. Так болид #38 получил сильный удар и вынужден был завершить борьбу. Несмотря на все приложенные механиками усилия, вернуться в пелотон уже не удалось. Выступление продолжил #26. Не получив за время заездов ни одного повреждения, пилоты тем не менее не раз были оштрафованы. Принудительные проезд по пит-лейн и остановка, а также прокол колеса стоили в итоге команде нескольких драгоценных минут, способных, в теории, изменить расстановку на финише «24 часов Ле-Мана».

Получив 37 очков в копилку, команда G-Drive Racing отправляется в Германию, где в июле состоится гонка «6 часов Нюрбургринга».

"Конечно, мы готовились к гонке в Ле-Мане и сделали все, что возможно, для победы! Нам удалось избежать аварий, команда сработала прекрасно и машина не подвела. Результат достойный – мы прежде не поднимались выше третьей ступеньки подиума в гонке «24 часа Ле-Мана» и никогда еще не завоевывали здесь поул. Тенденцию можно считать удачной, а сегодня я уже начал готовиться к Нюрбургрингу.Нам предстоит защищать титул, и очки в командной копилке, полученные в Ле-Мане в двойном объеме, точно не лишние. Впереди еще 6 гонок FIA WEC 2016", - сказал Роман Русинов, пилот команды G-Drive Racing.