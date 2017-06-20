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Бесплатные автобусы будут работать для гостей «Гонки Героев» 24 июня в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бесплатные автобусы будут работать для гостей «Гонки Героев» 24 июня в Нижнем Тагиле

20 июня 2017, 16:05Обществоoffice@tagilcity.ru
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