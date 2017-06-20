Бесплатные автобусы будут работать для гостей «Гонки Героев» 24 июня в Нижнем Тагиле

Основное новшество – это формат. Если в 2016 году мы проводили мероприятие на территории военного полигона, и гонка была ярко выраженную военную составляющую, то сейчас это формат спортивного праздника. Это абсолютно новая трасса, новый формат участия: если год назад это был командный старт так называемыми взводами по 10 человек, то сейчас это старт «волнами» по 150 человек. Большая «волна» будет собираться из мини-команд, поэтому теперь для участия совершенно необязательно собирать команду из 10 человек – можно прийти одному, вдвоем, втроем. Таким образом, сила командного духа на «Новой высоте», думаю, будет даже более серьезной, чем в 2016-м. Кроме того, новшеством является фанзона – детская зона, картинг, пейнтбол и многое другое. Раньше, на военном полигоне, мы были ограничены в плане интерактива отмечает Кирилл Воробьев, PR-менеджер Всероссийской Гонки героев (Москва).