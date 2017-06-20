Бесплатные автобусы будут работать для гостей «Гонки Героев» 24 июня в Нижнем Тагиле
24 июня на территории спорткомплекса «Гора Белая» пройдет уже полюбившееся свердловчанам мероприятие – «Гонка героев».
Во Дворце игровых видов спорта прошла пресс-конференция, посвященная забегу. Организаторы рассказали, как можно уехать на Белую в день мероприятия.
В Екатеринбурге бесплатные автобусы отойдут от перрона Южного автовокзала. Курсировать они начнут в 7:30 утра, а последний автобус уйдет в 9:00.
Жители Нижнего Тагила смогут сесть на бесплатные автобусы у Железнодорожного вокзала с 9:00 до 12:00.
В этом году, трасса содержит 24 препятствия, а протяженность составляет 8,7 километра. Препятствия разработаны таким образом, чтобы участники, при прохождении трассы, задействовали все группы мышц. Участникам предстоит преодолеть тарзанки, трамплины, рукоходы, а финальным испытанием станет семиметровый «Эверест» отметил региональный представитель Юрий Жилинский.
Основное новшество – это формат. Если в 2016 году мы проводили мероприятие на территории военного полигона, и гонка была ярко выраженную военную составляющую, то сейчас это формат спортивного праздника. Это абсолютно новая трасса, новый формат участия: если год назад это был командный старт так называемыми взводами по 10 человек, то сейчас это старт «волнами» по 150 человек. Большая «волна» будет собираться из мини-команд, поэтому теперь для участия совершенно необязательно собирать команду из 10 человек – можно прийти одному, вдвоем, втроем. Таким образом, сила командного духа на «Новой высоте», думаю, будет даже более серьезной, чем в 2016-м. Кроме того, новшеством является фанзона – детская зона, картинг, пейнтбол и многое другое. Раньше, на военном полигоне, мы были ограничены в плане интерактива отмечает Кирилл Воробьев, PR-менеджер Всероссийской Гонки героев (Москва).
Гонка героев также нашла поддержку и у властей:
проведение подобных мероприятий содействует развитию нашей молодежи. Очень важно, что это не разовые соревнования, а большой проект, который будет продолжаться до конца летнего сезона отметила директор Департамента молодежной политики Ольга Глацких.
Напомним, что организаторы проведут в Свердловской области еще 2 гонки.