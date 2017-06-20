Близкие умершего от пневмонии DJ обсудят произошедшую трагедию с Министром здравоохранения Свердловской области во время его визита в Нижний Тагил
20 июня 2017, 18:45ОбществоПавел Щербина
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21 июня состоится встреча между близкими умершего от пневмонии молодого DJ Павла Покаляева, Министром здравоохранения Свердловской области и руководством Городской больницы №1. Она пройдет в Управлении социальных программ Администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, скоропостижная смерть музыканта стала шоком для клубной общественности Нижнего Тагила и привела к разбирательствам между его близкими и руководством медицинского учреждения.
21 июня я пойду на личный приём к министру здравоохранения Свердловской области, чтобы обсудить произошедшую с Павлом трагедию. Там же будет и главный врач больницы, в которой он умер поделилась с журналистом TagilCity.ru сестра Павла - Мария.
О результатах встречи портал TagilCity.ru расскажет позднее.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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