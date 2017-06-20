Хабаровск пытается получить денег от правительства края на отлов бездомных собак

В Хабаровске до сих пор нет предприятий, готовых заниматься отловом бездомных животных в городе. Причиной этому является низкая оплата за сложную работу. Для того, чтобы заинтересовать организации в выполнении нужных для города работ администрация Хабаровска сделала запрос в правительство края. Целью запроса было выделение большего количества средств на отлов животных.

Руководство краевой столицы просило губернатора Хабаровского края снять с них полномочия по отлову бездомных животных. Но в правительстве края в этом администрации отказали. Управление ветеринарии правительства региона готовит для Хабаровска ответ, пишет «Восток-Медиа».

В 2017 году Администрация Хабаровска провела пять аукционов. Однако никто не принял в них участия. Власти города постоянно заключают контракты по отлову животных. Но их суммы не превышают 100 тысяч рублей. В данный момент подписано 4 таких контракта на сумму в 397 тысяч рублей. За эту сумму организации отлавливают и содержат 218 бездомных собак. Так, в первые 5 месяцев года в Хабаровске было поймано 166 бездомных животных.

После нападения на сотрудников организации Олега Вонти Хабаровск не может найти компании для отлова беспризорных животных. Зоозащитники готовы заняться этим вопросом сами, однако они просят, чтобы в контракте была прописана сумма на стерилизацию бродячих собак.

Уже в конце июня будет запущен новый аукцион. Но желающих участвовать в нем нет до сих пор.