«Местные мальчики» из Африки выступят в Алапаевске в период «Царских дней»

«Местные мальчики» - именно так переводится название музыкальной группы - дадут концерт на стадионе в Алапаевске. Группа исполняет этническую музыку, которая сопровождается национальными танцами в традиционной для жителей африканских стран одежде из шкур животных.

На видео с выступления группы на открытой площадке танцуют полураздетые молодые люди в набедренных повязках и накидках из шкур. Солист с гитарой исполняет песни на национальном языке.

В эти дни на Урале проходят праздничные мероприятия в рамках XVII Международного фестиваля «Царские дни». В столице Урала, в Алапаевске и Верхотурье ожидают приезда патриарха Кирилла. В Екатеринбурге состоится более 50 религиозных и светских мероприятий, посвященных теме семьи последнего русского императора: культурно-исторические, музыкальные и образовательные.

Жители города Алапаевска рассказали, что были удивлены включением концерта африканских исполнителей в период «Царских дней».

В Екатеринбурге запланирована насыщенная духовная программа. Мероприятия, связанные с семьей Романовых, начались еще с начала года. А у нас будут бесплатно петь полуголые мальчики на стадионе, вот такой вот подарок к «Царским дням» говорит собеседник редакции.

Кадры с видео выступления группы «Abafana Bakamqumeni»