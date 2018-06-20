Пылесос - надежный помощник в вашем доме

Как правильно выбрать пылесос, подходящий именно для вашего дома?

Для начала разберемся в типах конструкций пылесоса. Они бывают:

Традиционный. Самый распространенный тип. Состоит из основного корпуса, где находятся пылесборник и мотор. Телескопическая труба и шланг всасывания разборные и легко снимаются. Различается габаритами – от крупных до компактных моделей. Основное преимущество конструкции – колесики, которые помогают перемещать пылесос по дому.

Пылесосы различаю по типу уборки – сухая и влажная

Пылесосы с сухим способом уборки имеют пылесборник, которые тоже различаются.

Пылесборник-мешок. Мешки бывают многоразовыми и одноразовыми. Минус многоразовых в том, что они быстро обрастают пылью, их нужно часто вычищать. Одноразовые чаще всего изготовлены из крафт-бумаги. Их нужно менять после каждого использования пылесоса.

Циклонный фильтр. Принцип работы циклонной фильтрации заключается в кручении по спирали всасываемых частиц. Под действием центробежной силы частицы мусора и пыли оседают на стенках контейнера. Конструкция не утяжеляет пылесос и не прибавляет габаритов.

Аквафильтр. Лучший вариант для семьи с аллергиками и маленькими детьми. Попадая внутрь, грязь и пыль смешивается с водой. Главный минус такой конструкции – высокая цена.

Кроме того, существуют пылесосы с моющим типом уборки. Такие пылесосы выполняют ряд дополнительных функций. Например, полировка гладких поверхностей или чистка мебели. Однако моющий пылесос нельзя использовать на ламинате и паркете, а также это не лучший вариант для маленьких квартир.

Мощность всасывания

В пылесосах существует два вида мощности. Один отвечает за потребляемую мощность, другой за мощность всасывания. Сначала вам нужно определится – для какого помещения вам нужен пылесос. Для дома с домашними животными, с большим количеством ковров или частым ремонтом нужен пылесос с большей мощностью всасывания. Для обычной квартиры с линолеумом или ламинатом хватит и средней мощности.

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