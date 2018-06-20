Жительница Нижнего Тагила незаконно потратила средства материнского капитала
20 июня, 13:20Общество
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Жительница Нижнего Тагила использовала средства материнского капитала на цели, не предусмотренные законом. По этому поводу государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Нижний Тагил обратилось в прокуратуру Дзержинского района.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе проверки выяснилось, что в 2013 году женщина приобрела комнату у местного жителя на средства материнского капитала. Деньги, которые она получила от Пенсионного фонда, продавец комнаты не получил.
Кушвинский городской суд в 2015 году расторгнул договор купли-продажи по исковому заявлению мужчины.
Другого жилища мать 4 детей не приобретала и жилищные условия детей не улучшила.
Прокуратура Дзержинского района направила иск о взыскании с гражданки средств материнского капитала общей суммой более 378 тысяч рублей.
Исковые требования были полностью удовлетворены судом.
Судебный акт вступил в законную силу.
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