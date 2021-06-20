На сильный зуд пожаловались купающиеся озера Шарташ в Екатеринбурге

Заведующий инфекционным отделением 40-й больницы Павел Кузнецов рассказал о причинах возникновения зуда.
Если человек соприкоснулся с аллергеном, вышел и сразу чешется — это что-то, что попало на кожу снаружи, а не совсем заражение глистами. Для того чтобы человек чесался, заболевание должно пройти определенную цикличность. Человек что-то должен проглотить, глист должен развиться, выделить различные ферменты, которые начнут вызывать зуд. Поэтому, скорее всего, тут не в гельминтах дело, рассказал Павел для E1.RU.
Другие отдыхающие объясняют это явление «зудом купальщика». Роспотребнадзор также не исключает подобный вариант, так как озеро не является образцово-показательным водоемом. Роспотребнадзор заявляет, что в озере присутствуют термотолерантные колиформные бактерии, которые при попадании в организм человека могут вызвать кишечные инфекции. «Зуд купальщика» в свою очередь на языке медиков называется церкариоз. Возникает он из-за контакта со стоячей или слабо-проточной водой. Симптомами могут послужить красные пятна и постоянный зуд. Вызывают подобную реакцию плавающие личинки.
Роспотребнадзор также отметил, что в Свердловской области отсутствуют водоёмы, в которых можно было бы купаться с гарантированным отсутствием вреда для организма.
В Свердловской области нет ни одного водоема, который был бы пригоден для купания. Мы не только не выдали ни одно санэпид-заключение для купания в водоемах, но даже ни одной заявки для получения такого заключения к нам не поступало. Тем не менее водоемы мы мониторим, проводим исследования. В привычных местах купания, где традиционно люди купаются, мы видим в большинстве случаев несоответствие показателей по химическому составу воды, но есть также несоответствия по микробиологическим и прочим, добавили в Роспотребнадзоре для E1.RU.
В ведомстве также рекомендуют при ухудшении состояния сразу обращаться за медицинской помощью.
Напомним, что губернатор Евгений Куйвашев ранее комментировал отсутствие пригодных для купания водоёмов в Свердловской области. В планах провести реабилитацию семи водохранилищ и шести участков русел рек в области до 2025 года.