На сильный зуд пожаловались купающиеся озера Шарташ в Екатеринбурге

В Свердловской области нет ни одного водоема, который был бы пригоден для купания. Мы не только не выдали ни одно санэпид-заключение для купания в водоемах, но даже ни одной заявки для получения такого заключения к нам не поступало. Тем не менее водоемы мы мониторим, проводим исследования. В привычных местах купания, где традиционно люди купаются, мы видим в большинстве случаев несоответствие показателей по химическому составу воды, но есть также несоответствия по микробиологическим и прочим, добавили в Роспотребнадзоре для E1.RU.