Иван Миронов предложил переформировать Хакасию в Енисейский край

Как сообщает АИС, Миронов уверенно заявил, что в случае избрания его в качестве главы региона, он упразднит статус Хакасии как отдельного субъекта России. По его мнению, Хакасия должна стать Енисейским краем.

Издание сообщает, что Миронов является противником деления населения по национальным меньшинствам. По его словам, подобное деление необходимо только в тех регионах, где живет много титульных наций. В Хакасии они составляют всего 12%. Льготы по национальному признаку – дискриминация, по мнению Миронова.

Кроме этого, политик поставил под сомнение уникальность народа Хакасии, а также его культуру. Он сообщил, что во время Российской империи не существовало определения «Хакасия» и «хакасы». Они появились только после революции, так как большевикам понадобилось придумать себе угнетенный народ, которым было бы легко управлять.