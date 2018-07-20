Успеть за месяц: 2 тыс. человек будут модернизировать энергетику Дагестана

Всероссийским учения энергетиков дали старт Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов и гендиректор компании «Россети» Павел Ливинский.

На открытие учений в Каспийск приехали сотрудники 15 компаний электросетевого холдинга «Россети», который представлен в 78 регионах России.

Более 2 тысяч энергетиков из «Россетей» и 630 единиц техники, которую привезли со всей России, будут работать в республике. Это позволит сделать ее территорией надежного энергоснабжения для всех жителей региона.

В ходе учений будут заменены 7508 поврежденных опор ЛЭП, 18 тыс. приборов учета электроэнергии, 607 километров проводов, отремонтированы 242 единицы техоборудования.