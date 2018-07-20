Успеть за месяц: 2 тыс. человек будут модернизировать энергетику Дагестана

Первые Всероссийские учения энергетиков пройдут в Каспийске с 20 июля по 20 августа. Торжественная церемония открытия прошла на «Анжи-Арена». Участвовать в мероприятии будут более 2 тыс. энергетиков со всей России.
Всероссийским учения энергетиков дали старт Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов и гендиректор компании «Россети» Павел Ливинский.
На открытие учений в Каспийск приехали сотрудники 15 компаний электросетевого холдинга «Россети», который представлен в 78 регионах России.
Более 2 тысяч энергетиков из «Россетей» и 630 единиц техники, которую привезли со всей России, будут работать в республике. Это позволит сделать ее территорией надежного энергоснабжения для всех жителей региона.
В ходе учений будут заменены 7508 поврежденных опор ЛЭП, 18 тыс. приборов учета электроэнергии, 607 километров проводов, отремонтированы 242 единицы техоборудования.
По словам Павла Ливинского, итогом учений станет качественное улучшение снабжения электроэнергией Дагестана. Кроме того, учения позволят укрепить взаимосвязи между филиалами, благодаря этому улучшится социально-экономические показатели региона, что, в свою очередь, приведет к повышению качества жизни людей, проживающих в нем.