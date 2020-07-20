Дегтярев назначен врио губернатора Хабаровского края

39-летний Дегтярев – бывший спортсмен, мастер спорта по фехтованию, многократный чемпион Самары и Самарской области, призер всероссийских и международных соревнований по фехтованию.

Напомним, что действующий губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля. Басманный суд Москвы заключил его под стражу на два месяца по обвинению в организации убийств в 2004-2005 годах.