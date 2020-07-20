Дегтярев назначен врио губернатора Хабаровского края

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В Госдуме он возглавлял комитет по спорту.
Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, сообщает «Советский спорт».
Президент России Владимир Путин отметил хорошую подготовку Дегтярева, его образование и опыт политической работы.
39-летний Дегтярев – бывший спортсмен, мастер спорта по фехтованию, многократный чемпион Самары и Самарской области, призер всероссийских и международных соревнований по фехтованию.
Напомним, что действующий губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля. Басманный суд Москвы заключил его под стражу на два месяца по обвинению в организации убийств в 2004-2005 годах.
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