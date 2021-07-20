Минеева высказалась о разрешении ресторанам работать без QR-кодов

Заведения общепита в Москве, в том числе фуд-корты в торговых центрах, с 19 июля могут выбирать формат очного приема гостей - по QR-кодам или без них. Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева пояснила, что позволило отменить ограничения.

“Предприятия общественного питания могут вернуться к полноценной работе после трехнедельных ограничений. Что способствовало их снятию? Понятная и четкая аргументация от предпринимателей, организованный канал «бизнес – власть» и, безусловно, гражданская сознательность – в столице привились уже свыше 2 млн человек, а рестораны обеспечили к 15 июля вакцинацию 60% своих работников. Благодаря всем факторам уровень заболеваемости начал сокращаться”, – цитирует ТАСС Минееву. Решение по поводу смягчения ограничений объявил мэр российской столицы Сергей Собянин 16 июля. Он завил, что эпидемиологическая ситуация в городе начала улучшаться и есть определенные успехи в прививочной кампании – в Москве хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили свыше 3,8 млн человек, приблизительно 30% москвичей. О введении таких же послаблений сообщили и в Московской области. "Система QR-кодов для обслуживания гостей в залах заведений общепита с 19 июля уже не будет обязательной. Тем не менее у бизнеса сохраняется возможность сделать вход по уже отработанному алгоритму только для тех, у кого есть иммунный сертификат: привившихся от коронавируса, перенесших заболевание или сдавших ПЦР-тест. В таких заведениях посетители могут находиться без масок и перчаток, им необязательно мерить температуру при входе, а столики допускается расставлять ближе чем на 1,5 м. Если кафе или ресторан работает не в "бесковидном" режиме, а по обычному формату, то перечень антикоронавирусных мер в таких местах больше. Соблюдаются ли все требования - проверим", - сказал первый замглавы аппарата мэра и московского правительства Алексей Немерюк. Помимо этого, с 19 июля в полном объеме при строгом соблюдении противоэпидемических мер, возможно, возобновят работу развлекательные заведения и заведения общепита, в частности в ночное время, а также фуд-корты и детские игровые комнаты. Немерюк пояснил, что персонал заведений, находясь на рабочих местах, должен носить маски и перчатки независимо от COVID-формата площадки и наличия у них сертификата о вакцинации. Также Немерюк напомнил, что штрафы при неисполнении требований о соблюдении "бесковидного" режима для заведений общепита составляют до 50 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей, для компаний - до 300 тыс. Если нарушение допускается не первый раз, могут последовать санкции в размере до 1 млн рублей или приостановка работы на срок почти на три месяца.

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