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В Волгограде запустят рабочую группа по проблемам электроснабжения СНТ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Волгограде запустят рабочую группа по проблемам электроснабжения СНТ

Сегодня, 12:00Общество
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