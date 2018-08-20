В Волгограде запустят рабочую группа по проблемам электроснабжения СНТ

Напомним, в конце лета в соцсетях появилось множество жалоб жителей СНТ на качество электроснабжения. Они были связаны с частыми отключениями света, скачками напряжения и увеличившимися тарифами. Все дело в том, что люди поверили громким заявлениям представителей «Волгаэнергосеть» и ее дочерней компании «Волгаэнергосет, сообщают «Новые известия».

СНТ» ("ВЭС СНТ"). У них не было выбора после многолетних проблем, но качество электроснабжения только упало. Теперь горожане в отчаянии и хотят обратиться в прокуратуру.

Текущая ситуация образовалась из-за многолетних проблем - это сильный износ оборудования, недостаток мощности, массовые кражи электроэнергии, неплатежи, неквалифицированный техперсонал. Теперь решить проблему с изношенными сетями не получится, если отдать их другой компании.

"Сейчас МРСК Юга стала инициатором организации рабочей группы, в которую также войдут представители власти, Волгоградского областного союза садоводческих, огороднических некоммерческих объединений. При этом появилась еще одна проблема, с которой предстоит разобраться. Имеются в виду организации, обещающие безвозмездную помощь. Измученные всей этой ситуацией люди отдают сети «благодетелям», обещающим золотые горы", - пишет издание.

Дело в том, что стать сетевой организацией сейчас легко. Этим и пользуются предприимчивые люди, повышая тарифы, в которые они якобы закладывают инвестиционные программы. В действительности становится только хуже. При этом крупные сетевые организации по закону обязаны с ними работать, в результате они теряют большие доходы. А расходы станут тарифной нагрузкой на потребителей.

"В МРСК заявили, что в регионе нужно организовать прозрачную систему передачи сетей СНТ крупным компаниям, у которых есть определенный опыт. Так, на сайте http://mrsk-yuga.ru есть интерактивный сервис, он позволяет по готовой форме подать заявление на передачу объектов электросетевого хозяйства», - пояснило издание "Новые известия".

В компании добавили, что в холодное время года после энергоаварий жители товариществ сутками остаются без электричества. Работники организации сами часто наносят визит председателю товарищества, чтобы заключить краткосрочный договор обслуживания и возобновить электроснабжение.