Кого хочешь, выбирай: получи бонусы за покупку любого смартфона

Некоторые операторы связи предлагают своим абонентам приобрести смартфон в их собственном салоне связи и получить кэшбэк за покупку на баланс. Это ограничивает в выборе товаров и, главное, не всегда удаётся найти подходящий гаджет по выгодной цене.

Оператор связи Мотив предлагает другие условия. Теперь получить приятный бонус легко. Купите новый смартфон в любой точке продаж на территории России: интернет-магазине, гипермаркете техники или фирменном салоне. Заполните заявку на сайте и выберите один из бонусов:

кэшбэк 1000 рублей на баланс телефона;

услуга «Реальный безлимит» — 3 месяца скоростного интернета без ограничений.

И наслаждайтесь безграничным общением с близкими.

Фото: МОТИВ

Мы всегда стараемся удивлять своих абонентов нестандартными акциями и решениями, поэтому предоставляем полную свободу выбора, чтобы абоненты могли приобрести смартфон, который им нравится, а не ограничивать их рамками салона связи,прокомментировала директор по маркетингу компании Мотив Екатерина Хворостова.