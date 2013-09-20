«Мои цветные сны»: родители Нижнего Тагила, успевайте принять участие в фотоконкурсе для ваших деток!

Все они опубликовали свои рисунки, на которых изобразили свои сны: у кого-то это причудливые формы транспорта, кто-то видел осень, когда спал, некоторые ребята рисовали инопланетных существ, а кто-то в рисунке рассказывал, как хорошо отдохнул накануне. Детская фантазия безгранична, а рассматривать детские рисунки - одно удовольствие!

Напомним, в конкурсе могут участвовать ребята от 3 до 15 лет (работы малышей могут помочь опубликовать родители, хотя современные детки не устают удивлять способностью разбираться в технике). В качестве подарков по итогам они получат возможность заниматься в профессиональной студии под руководством признанных педагогов, мастеров своего дела. Стоит добавить, студия «Цветные сны» проводит занятия восстанавливающей арт-терапии, может быть, кого-то заинтересует именно эта возможность.