«Мои цветные сны»: родители Нижнего Тагила, успевайте принять участие в фотоконкурсе для ваших деток!
Всего несколько дней остается до завершения конкурса самых талантливых и невероятно прекрасных работ тагильских детей и подростков. В фотоконкурсе «Мои цветные сны» от художественной студии с почти одноименным названием сейчас 20 участников и участниц.
Все они опубликовали свои рисунки, на которых изобразили свои сны: у кого-то это причудливые формы транспорта, кто-то видел осень, когда спал, некоторые ребята рисовали инопланетных существ, а кто-то в рисунке рассказывал, как хорошо отдохнул накануне. Детская фантазия безгранична, а рассматривать детские рисунки - одно удовольствие!
Напомним, в конкурсе могут участвовать ребята от 3 до 15 лет (работы малышей могут помочь опубликовать родители, хотя современные детки не устают удивлять способностью разбираться в технике). В качестве подарков по итогам они получат возможность заниматься в профессиональной студии под руководством признанных педагогов, мастеров своего дела. Стоит добавить, студия «Цветные сны» проводит занятия восстанавливающей арт-терапии, может быть, кого-то заинтересует именно эта возможность.
Итак, итоги конкурса будут подведены в понедельник, 23 сентября. Ура творчеству!
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