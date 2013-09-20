Вот такие дыры в Тагиле: на Вагоностроителей провалы в дороге (ВИДЕО)
20 сентября 2013, 19:10Общество
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Еще в августе пользователь TagilCity.ru Андрей Вагонский заснял глубокие провалы в дороге на проспекте Вагоностроителей, в месте, где расширяли дорогу.
Видно, как в двух местах сильно просел асфальт, превратившись в настоящие ямы. Конечно, это будет исправлять подрядчик, но когда - ямы-то до сих пор там. Единственное, что сделано, по словам Андрея - их «заботливо» прикрыли тонкими дощечками.
В последний раз ямы наблюдал в эту среду, сегодня внимательно посмотреть не получилось - стояли запаркованные машины, но я уверен, что все по-прежнему.
Комментарий Службы заказчика городского хозяйства удастся получить только на будущей неделе, а пока обращаемся к тагильчанам: стали ли вы очевидцем этой «неприятности» на дороге, возможно, у кого-то даже пострадало авто - пишите в комментариях!
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