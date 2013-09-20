Вот такие дыры в Тагиле: на Вагоностроителей провалы в дороге (ВИДЕО)

Видно, как в двух местах сильно просел асфальт, превратившись в настоящие ямы. Конечно, это будет исправлять подрядчик, но когда - ямы-то до сих пор там. Единственное, что сделано, по словам Андрея - их «заботливо» прикрыли тонкими дощечками.

В последний раз ямы наблюдал в эту среду, сегодня внимательно посмотреть не получилось - стояли запаркованные машины, но я уверен, что все по-прежнему.

Комментарий Службы заказчика городского хозяйства удастся получить только на будущей неделе, а пока обращаемся к тагильчанам: стали ли вы очевидцем этой «неприятности» на дороге, возможно, у кого-то даже пострадало авто - пишите в комментариях!