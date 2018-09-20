Пассажирам бизнес-класса авиакомпании «Россия» подадут еду в новом фарфоре

Эксклюзивную посуду для авиакомпании специально изготовили на заводе "Башкирский фарфор", соблюдая высокие европейские требования к качеству продукции. Для путешествующих бизнес-классом пассажиров набор состоит из касалеток двух размеров под десерты, закуски и горячие блюда, тарелок, стеклянных фужеров и бокалов, чашек с блюдцами под горячие напитки, помимо этого, в комплекте имеются индивидуальные перечница и солонка.

После обжига при температуре 1,4 тысячи градусов изделия, благодаря уникальному составу, приобретают высокую прочность. Плотный слой глазури, покрывающей посуду, замедляет остывание поданных блюд, а ее формула обеспечивает исключительную износостойкость.

Созданная с любовью посуда обеспечивает ощущение комфорта даже на высоте 10 тысяч метров.

"Россия" постоянно развивается, добавляя в маршрутную сеть новые направления, внедряет современные технологии, обновляет парк воздушных судов, некоторые из них представлены в эксклюзивным ливреях.