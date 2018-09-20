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Пассажирам бизнес-класса авиакомпании «Россия» подадут еду в новом фарфоре
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Dsc 6951

Пассажирам бизнес-класса авиакомпании «Россия» подадут еду в новом фарфоре

Сегодня, 13:50Общество
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