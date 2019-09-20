Мэрия предложила старообрядцам новое место для храма в Нижнем Тагиле

Изначально староверы не успели документально оформить выделенную им площадь земли. После этого, по словам главы Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, в строительстве им отказывали, в связи с чем он подготовил обращение на имя прокурора и главы Свердловской области Евгения Куйвашева.

Муниципальная комиссия по землепользованию и застройке рекомендовала отказать в выделении участка старообрядцам.

Здесь вопрос компромисса: там, где хотят старообрядцы, мы разрешить не можем, поскольку там жилая застройка и старое кладбище. А там, где мы предлагаем им альтернативу — они строить не хотят. Мы в диалоге, не ссоримся, поэтому, думаю, в итоге, придем к какому-то обоюдному решению,заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.