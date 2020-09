«Конец эпохи «мобильного гламура»: россияне перестают покупать золотистые смартфоны

За восемь месяцев 2020 года продажи смартфонов золотого цвета упали в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На текущий момент их доля составляет менее 3%, несмотря на то что еще в 2019 году в отдельные месяцы смартфоны золотого цвета занимали вторую строчку в общем объеме продаж.

Наибольшую динамику показывают модели красного цвета. Продажи таких девайсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в пять раз, а их доля составила 16% от общего объема продаж. В первую очередь это связано с популярностью среднебюджетных моделей от Samsung, Honor и Xiaomi, которые стали активно выходить в красных оттенках в 2020 году. Самыми популярными мобильными устройствами за первые восемь месяцев 2020 года, равно как и с момента появления мобильных устройств как таковых, остаются смартфоны черного и серого цвета — их выбирает 38% покупателей. За год доля таких гаджетов сократилась на 10%. Каждый третий россиянин делает выбор в пользу синих смартфонов. За последние 12 месяцев их стали покупать в полтора раза чаще. Продажи белых гаджетов остались на уровне прошлого года — в среднем их выбирали 6% покупателей. Доля зеленых устройств в 2020 году выросла с 1% до 4%. Аксессуары Чехлы, брелоки и другие аксессуары, с блестящими золотистыми или серебряными элементами, а также с элементами, имитирующими стразы, в 2020 году не пользуются спросом у россиян. Продажи таких изделий снизились до исторически низкого уровня. Большинство покупателей — порядка 65% — предпочитает однотонные чехлы и покупает их вместе со смартфоном. Причем если вместе со гаджетом покупают именно однотонные аксессуары, то отдельно приобретаются чехлы с принтами и яркими рисунками. Среди аксессуаров в 2020 году самую высокую популярность показывают беспроводные наушники — их продажи выросли на 50%, носимые устройства — на 40% и портативные колонки — на 20%. Реже стали покупать сэлфи-палки — спрос на них за последний год упал в три раза.

