12-тилетнего ученика 30-ой школы перевели в Екатеринбург

Напомним, накануне 12-тилетний ученик 30-ой школы в походе на Медведь-Камень пострадал в экстремальном аттракционе, который проводили инструкторы фирмы «Мир приключений». Мальчик в тяжёлом состоянии несколько дней находился в реанимации одной из больниц Нижнего Тагила. Сейчас его перевели в Екатеринбург, рассказала корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» директор фирмы «Мир приключений» Ольга Кунгурова. Она отметила, что компания, застраховавшая школьников перед походом, оплатит лечение ребёнка. Сама Ольга Кунгурова пообещала помогать родителям навещать мальчика в другом городе, в том числе лично возить их туда на автомобиле.