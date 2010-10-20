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12-тилетнего ученика 30-ой школы перевели в Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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12-тилетнего ученика 30-ой школы перевели в Екатеринбург

20 октября 2010, 17:00ОбществоАнка
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