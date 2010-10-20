УГТУ-УПИ и УрГУ отметили 90-летние юбилеи хороводом
Накануне, 19 октября, крупнейших вуза Екатеринбурга – УГТУ-УПИ и УрГУ, объединяющиеся сейчас в Уральский федеральный университет, отметили 90-летние юбилеи хороводом.
На площади перед зданием УГТУ-УПИ, уже получившим именование УрФУ,собрались студенты и преподаватели обоих вузов, чтобы поздравить учебныезаведения, стремящиеся стать теперь единым целым.
Проректор федерального университета Анатолий Матерн в приветственнойречи поздравил студентов УрГУ и УрФУ (УГТУ-УПИ). Последних, кстати, былоощутимо больше. От Уральского госуниверситета на праздникеприсутствовало всего лишь два факультета – матмех и философский, сообщает «Новый Регион – Екатеринбург».
Представители около десятка факультетов УГТУ и упомянутых вышефакультетов УрГУ, взявшись за руки, в течение часа проделали полный кругпо площади Кирова. Целью акции было не только поздравить вузы сюбилеем, но и поставить мировой рекорд по самому массовому хороводу.Предыдущий был установлен 3 октября этого года в Астрахани, где в деньгорода был устроен хоровод с участием 6,900 человек.