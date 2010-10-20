УГТУ-УПИ и УрГУ отметили 90-летние юбилеи хороводом

Проректор федерального университета Анатолий Матерн в приветственнойречи поздравил студентов УрГУ и УрФУ (УГТУ-УПИ). Последних, кстати, былоощутимо больше. От Уральского госуниверситета на праздникеприсутствовало всего лишь два факультета – матмех и философский, сообщает « Новый Регион – Екатеринбург ».

Представители около десятка факультетов УГТУ и упомянутых вышефакультетов УрГУ, взявшись за руки, в течение часа проделали полный кругпо площади Кирова. Целью акции было не только поздравить вузы сюбилеем, но и поставить мировой рекорд по самому массовому хороводу.Предыдущий был установлен 3 октября этого года в Астрахани, где в деньгорода был устроен хоровод с участием 6,900 человек.