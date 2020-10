Эксперты прокомментировали высокий спрос на облигации компании «Сибстекло»

Являющаяся частью «РАТМ Холдинга» компания «Сибстекло» впервые вышла на Московскую межбанковскую валютную биржу с облигациями. По данным аналитиков, бумаги компании очень заинтересовали инвесторов.

Размещение облигаций на бирже принесло «Сибстеклу» 125 млн рублей. Средняя стоимость заявки составила 650 000 рублей, самая большая составила почти 14 млн. Всего было зафиксировано примерно 200 заявок, при этом облигации разошлись всего за несколько часов, пишет rosbalt.ru. По словам организатора выпуска, генерального директора «ЮниСервис Капитал» Алексея Антипина, инвесторы оценили соотношение рисков по данным бумагам к их доходности и пришли к выводу, что это выгодное вложение. Об этом свидетельствует то, что облигации торговались выше номинала. Что касается купонной ставки, то она составляет 12,5%. Впрочем, инвесторы смотрели не только на размер потенциального дохода. Им понравилось то, что у компании регулярно увеличивается объем выпускаемой продукции, растет доходность, а также то, что имеются постоянные покупатели. Также сыграло роль и то, что на бирже практически нет ценных бумаг производителей стеклотары, хотя это очень востребованный товар. Не исключено, что пример «Сибстекла» подстегнет другие компании из данного сектора к выходу на биржу. Как отметила вице-президента «РАТМ Холдинга» по финансам и инвестиционной политике Ирина Рябышева, облигационные займы – это серьезная альтернатива банковскому кредитованию «Этим мы создаем историю, которая начинает работать на нас. Компания зарекомендовала себя как надежный заемщик, повышается интерес к ценным бумагам со стороны инвесторов», – заявила Рябышева. Также она сообщила, что холдинг постоянно наращивает выпуск стекольных изделий. С 2016 года рост производства превысил 160 млн штук, а выручка от реализации тары увеличилась почти вдвое – до 3,7 млрд рублей. Не забывают в компании и о модернизации. Так, в 2021 году начнет работать новая стеклоплавильная печь, способная выдавать 375 тонн стекла в сутки. Это один из самых больших показателей в России. Когда печь заработает, «Сибстекло» увеличит выпуск продукции на 25%.

