Сбербанк по итогам работы за прошлый год выплатит рекордный объем дивидендов за всю историю фондового рынка в РФ — 422,4 млрд рублей. Самым крупным бенефициаром (более 211 млрд руб.) станет Российская Федерация, которая ранее приобрела контрольный пакет акций Сбера.

Как пишет Лента.ру, первые выплаты акционерам были завершены до 19 октября, а остальные будут выплачены до 10 ноября этого года. Весной 2020 года состоялась сделка по покупке Минфином РФ у Центробанка РФ контрольного пакета акций ПАО Сбербанк. При этом ЦБ сохранил у себя одну обыкновенную голосующую акцию. После завершения сделки, во время заседания нового состава Наблюдательного совета Сбера, его председателем был избран глава Минфина РФ Антон Силуанов.

