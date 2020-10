Треть всех расходов бюджета страны направят на «социалку»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с главами партии «Единая России» проект нового бюджета. Как рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, он получился сбалансированным и ориентированным на поддержку «социалки».

«Для нас самая главная задача — это забота о гражданах, их защита и благополучие», — сказал он. Как пишет Nashgorod, помимо этого, Турчак отметил, что поддержку получили идеи партии, направленные на улучшение городской среды, системы здравоохранения, возведения объектов культуры и спорта в деревнях. Но некоторым из данных направлений требуются дополнительные финансовые вливания. В частности, это касается строительства и ремонта культурных центров на селе, а также постройки объектов спорта в регионах страны. Запрос на эту сферу партия получила от самих жителей — в процессе бесед в общественных приемных или по итогам опроса. Кроме всего, регионы испытывают потребность и в «живых» деньгах, которые необходимо пустить на покупку квартир для детей-сирот. Первый замглавы ЕР в Госдуме Андрей Исаев отметил, что это очень наболевший для регионов вопрос. По этой причине статья трат на данное направление будет повышена благодаря правительственному резервному фонду. «Это обязательства субъектов, но без помощи федерального центра они, вне сомнений, не справляются», — заявил Исаев. Трудным вопросом остается также обеспечение лекарствами. В новом бюджете сохранили все актуальные статьи расходов, а также было запланировано их повышение в течение предстоящих трех лет. Сохранили бюджет также и на социальные нормы. Речь идет о заработных платах бюджетников, выплатах на детей, обеспечении горячим питанием учеников младших классов и дополнительных местах в школах. Представители ЕР внесли предложения о расходах на патриотическое воспитание, которое летом этого года ввели как обязательное в средних и высших учебных заведениях России. Михаил Мишустин поблагодарил партию «Единая Россия» за конструктивное партнерство и подчеркнул, что члены фракции со всей ответственностью относятся к реализации соцобязательств и сложных тем приоритетного финансирования. «Связанная с возможностями ответственность — это то, что, как я считаю, отличает партию „Единая Россия“, и я хотел бы выразить вам признательность за такой ответственный подход», — сказал Михаил Мишустин. Как сообщает интернет-портал ER.ru, встреча руководителей «Единой России» с курирующими вице-премьерами прошла 12 октября. В ходе нее обсуждались проблемы финансирования социального блока, на который выделят третью часть расходов бюджета. Партия назвала инициативы от населения, которые она получила при исполнении региональных партпроектов и над которыми работала совместно с региональными и федеральными структурами власти. Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий отметил, что формирование регионального бюджета — ключевая тема осенней сессии Законодательного собрания. «В сентябре депутаты работали в согласительной комиссии регионального Минфина по формированию бюджета, где рассматривались заявки муниципалитетов по наиболее приоритетным проектам. В результате комиссий муниципалитетам увеличили финансирование на 15 миллиардов рублей. Это средства на образование, на дорожную деятельность, на реализацию инвестиционных проектов. Это новые образовательные учреждения, строительство и ремонт дорог, благоустройство мест отдыха горожан», — сообщил он. Виктор Шептий подчеркнул, что другим обязательным условием к бюджету является выполнение всех принятых социальных обязательств по поддержке нуждающихся категорий граждан.

