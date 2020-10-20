Треть всех расходов бюджета страны направят на «социалку»

Как пишет Nashgorod, помимо этого, Турчак отметил, что поддержку получили идеи партии, направленные на улучшение городской среды, системы здравоохранения, возведения объектов культуры и спорта в деревнях. Но некоторым из данных направлений требуются дополнительные финансовые вливания. В частности, это касается строительства и ремонта культурных центров на селе, а также постройки объектов спорта в регионах страны. Запрос на эту сферу партия получила от самих жителей — в процессе бесед в общественных приемных или по итогам опроса.