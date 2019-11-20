Заключенный ИК-5 в Нижнем Тагиле получил оплачиваемый отпуск
Сегодня, 21:09ОбществоФото: pixabay.com
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18 ноября осужденный ИК-5, расположенной в Нижнем Тагиле, ушел в оплачиваемый отпуск до 30 ноября. Все это время он будет находиться дома, за пределами колонии, сообщает «Уральский меридиан».
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Осужденному была предоставлена такая возможность благодаря реализации п. «б» ч. 1 ст. 97 УИК РФ. Согласно ей, осужденный может получить ежегодный оплачиваемый отпуск за пределами колонии, пояснили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Отпуск получить могут не все осужденные. Для этого нужно соблюдать правила внутреннего распорядка.
На данный момент это первый случай ежегодного отпуска осужденного с выездом домой, отметили в пресс-службе ведомства.
Администрация колонии намерена развивать эту практику. Другие осужденные ожидают своей очереди.
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