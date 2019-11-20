Заключенный ИК-5 в Нижнем Тагиле получил оплачиваемый отпуск

Осужденному была предоставлена такая возможность благодаря реализации п. «б» ч. 1 ст. 97 УИК РФ. Согласно ей, осужденный может получить ежегодный оплачиваемый отпуск за пределами колонии, пояснили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Отпуск получить могут не все осужденные. Для этого нужно соблюдать правила внутреннего распорядка.

На данный момент это первый случай ежегодного отпуска осужденного с выездом домой, отметили в пресс-службе ведомства.