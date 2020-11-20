В России предложили платить пенсию женщинам после рождения третьего ребенка

По словам автора инициативы, это пошло бы на пользу демографии. Если бы женщина начинала получать пенсию после рождения третьего ребенка, то это серьезно помогло бы ей в воспитании детей. Об этом пишет news.ru.
Чесноков считает, что многодетная мать заработала эту пенсию, поскольку сделала свой вклад в увеличение численности населения страны. Размер пенсии может составлять от 15 тысяч рублей. В России наблюдается критическая ситуация с демографией.
Он отметил, что женщину не нужно лишать возможности работать, если ей назначат такую пенсию. Кроме того, с рождением каждого последующего ребенка должен применяться повышающий коэффициент. Выйдя на пенсию по возрасту, такая россиянка должна получать две выплаты.