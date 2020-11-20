В России предложили платить пенсию женщинам после рождения третьего ребенка

В России предложили платить пенсию женщинам после рождения третьего ребенка

Сегодня, 21:07ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков предложил выплачивать россиянкам пенсию после того, как они родят третьего ребенка. Благодаря этой мере удастся улучшить демографическую ситуацию в РФ.

По словам автора инициативы, это пошло бы на пользу демографии. Если бы женщина начинала получать пенсию после рождения третьего ребенка, то это серьезно помогло бы ей в воспитании детей. Об этом пишет news.ru.

Чесноков считает, что многодетная мать заработала эту пенсию, поскольку сделала свой вклад в увеличение численности населения страны. Размер пенсии может составлять от 15 тысяч рублей. В России наблюдается критическая ситуация с демографией.

Он отметил, что женщину не нужно лишать возможности работать, если ей назначат такую пенсию. Кроме того, с рождением каждого последующего ребенка должен применяться повышающий коэффициент. Выйдя на пенсию по возрасту, такая россиянка должна получать две выплаты.

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